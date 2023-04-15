善的循環溫暖人心！一名餐廳業者多年前發現一名鄰居小女生因家境拮据常餓肚子，於是主動免費供餐，女生上高中後就搬走，2年後突然現身在餐廳留下一個信封就離開，業者打開竟是一萬元現金，讓業者眼眶泛淚，決定把錢用來作為愛心餐，「把她的愛心延續給更多人，希望她以後的人生越來越好」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他與母親共同經營一間餐廳，日前中午有很久沒見的熟客突然到餐廳留下一個信封就離開，當時因為尖峰時段他未多留意，後來打開信封竟是一萬元現金，員工說該名熟客是藉此謝謝他與母親先前的照顧，原來他與母親2年多前開始免費供餐給對方。

原PO說，該名熟客是名小女生，女生國中時因喪母，父親獨扛家計下經濟拮据，原PO母親就讓她來店裡吃飯不收錢，連父親後來要結清都不收，後來女生上高中後就搬走，2年後突然拿1萬元現金到店裡，原PO說「我拿著1萬塊眼眶都濕了，不知道她是不是有打工？也不知道這1萬塊她存多久？」

原PO後來與母親決定把錢用作愛心餐，「把她的愛心延續給更多人，希望她以後的人生也能因為她的善心，越來越好」；其他網友留言「最美的故事」、「愛心的延續，台灣最美的風景」、「我看了都熱淚盈眶了」、「知恩圖報的人現在真的不多了！值得讚揚，你們很有慈悲心也是善舉，有你們真好」。