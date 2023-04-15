迷糊老翁誤認機車失竊，大雅警細心10分鐘迅速找回！(警方提供)

台中市大雅區一名83歲的李姓老翁，日前神色慌張地跑到大雅警分局大雅派出所值班台報案，說他機車失竊，請求警方協助。經過警方依據老翁來程行車路線向外搜尋，短短不到10分鐘，順利於大雅區學府路與市場巷旁機車停車場內，找到老翁機車；對自己的粗心感到「歹勢」！

警方指出，83歲的李姓老翁，日前神色慌張地跑到大雅警分局大雅派出所值班台，表示其機車失竊，請求警方協助。警方聽聞後，立即安撫情緒，並耐心地詢問發生經過；老翁向警方表示，他稍早騎車至大雅區第一公有市場買菜，不料剛買完欲回去牽車時遍尋不著。

警方掌握車輛特徵後，立即調閱路口監視器畫面，卻未發現該車影像，大雅所警員林啓元便依據老翁來程時，行車路線向外搜尋，並至鄰近停車場內找尋特徵相符的車輛，短短不到10分鐘，順利於大雅區學府路與市場巷旁的機車停車場內找到老翁機車。

大雅派出所長賴克温強調，車輛停放於公共場所時，儘量選擇有監視器的地方，若怕忘記停放何處，可先行拍照紀錄，呼籲市民要提高警覺，加強對自身財物的管控。