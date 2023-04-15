一名高三少女小美借住阿姨家時，因搬重物腰部疼痛，於是拜託姨丈替她後腰部塗抹消炎藥，未料姨丈竟直接撫摸她的下體還說「妳下面流口水」，還說「我下面也流口水了」想要企圖硬上，小美當場亂踢多次拒絕，但姨丈仍不放棄還稱「一下下就好」，最後遭小美一腳踢開才躲過，事後到學校立刻向輔導老師告知；法院審理後，將姨丈依強制性交未遂罪判他1年7月，緩刑2年，可上訴。

根據判決書，17歲小美於民國110年8月間短期借宿在阿姨家，某日因搬重物腰部不適，於是趴躺在客廳沙發上，拿出消炎凝膠等藥物，為拜託姨丈按摩腰部及臀部上緣。

但是姨丈卻要求她轉為正面橫躺在客廳沙發上，將上衣拉至胸部下方，稱「按肚子可以讓腸胃變好」，接著按摩小美腹部、鼠蹊部後，又隔著短褲按壓下體，隨後將內褲掀開，直接撫摸下體，小美立刻拒絕表示「不要這樣」，這時姨丈又說「妳的下面流口水」、「流口水就是想要性交的意思」，但小美再度反抗說「我不要」、「你很噁」、「走開」。

這時姨丈並未收手，，立刻回「我的下面也流口水了」，接著掏出其生殖器，小美嚇得起身離開，倒是卻遭到壓制，並警告「小聲一點」、「一下下就好」、「不要讓樓上哥哥聽到」、「隔天阿姨要上班，不要打擾她」，接著準備硬上。但小美積極反抗並將姨丈踢開，這時姨丈才作罷。小美事後向學校輔導老師告知後，由校方協助報警。

姨丈在審理時，坦承幫外甥女按摩並碰觸到下體，並說她內褲濕濕的，也有裸露生殖器官，但矢口否認有何強制性交犯行，純粹是是幫忙按摩。

法官審理後認定，男方的行為雖然可議，審酌雙方有親戚關係，男方於審理時向外甥女致歉，已獲得女方之諒解，依強制性交未遂罪判他1年7月，緩刑2年，可上訴。