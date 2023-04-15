這樣的判罰結果，恐怕對獨行俠老闆庫班來說不痛不癢！NBA官方15日宣布，針對8日獨行俠與公牛的例行賽當中，獨行俠做出違反聯盟輪休政策，且通過行動與公開聲明表達故意輸球立場，進而提升保住自己2023年首輪籤，聯盟決定判罰75萬美元(約台幣2289萬元)。
回顧4月8日這場例行賽，獨行俠讓厄文、小哈達威、伍德、克雷伯與賈許格林等主力輪休，東契奇也只打滿首節與次節前35秒，就換便服場邊觀戰，最終獨行俠「如願」輸給公牛，提前確定無緣今年附加賽與季後賽，也提升保住原本送出的前10順位保護籤機率。
其實早在獨行俠與公牛這場比賽一打完，NBA發言人麥克巴斯就已提前表態即將開始調查獨行俠的行為，NBA籃球營運副總裁喬杜馬斯表示，獨行俠決定限制主力球員參加例行賽的關鍵比賽，已經損害這項運動的誠信，也辜負了所有球迷與聯盟。
不過獨行俠總教練奇德先前曾公開表示，球員與他自己都打算好好打最後兩場例行賽，卻因球隊高層堅持要為未來著想，只好無奈服從高層作法，這裡所謂的高層，恐怕也是向來作風獨斷獨行且無視規定的獨行俠老闆庫班的「交代」，只能說獨行俠真的擁有一個「好老闆」。
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