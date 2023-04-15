NBA investigation concluded that the Mavericks violated player resting policy, and "demonstrated through actions and public statements the organization’s desire to lose the game in order to improve the chances of keeping its first-round pick in the 2023 NBA Draft." https://t.co/uCqVYAiABN — Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2023

這樣的判罰結果，恐怕對獨行俠老闆庫班來說不痛不癢！NBA官方15日宣布，針對8日獨行俠與公牛的例行賽當中，獨行俠做出違反聯盟輪休政策，且通過行動與公開聲明表達故意輸球立場，進而提升保住自己2023年首輪籤，聯盟決定判罰75萬美元(約台幣2289萬元)。

回顧4月8日這場例行賽，獨行俠讓厄文、小哈達威、伍德、克雷伯與賈許格林等主力輪休，東契奇也只打滿首節與次節前35秒，就換便服場邊觀戰，最終獨行俠「如願」輸給公牛，提前確定無緣今年附加賽與季後賽，也提升保住原本送出的前10順位保護籤機率。

其實早在獨行俠與公牛這場比賽一打完，NBA發言人麥克巴斯就已提前表態即將開始調查獨行俠的行為，NBA籃球營運副總裁喬杜馬斯表示，獨行俠決定限制主力球員參加例行賽的關鍵比賽，已經損害這項運動的誠信，也辜負了所有球迷與聯盟。

不過獨行俠總教練奇德先前曾公開表示，球員與他自己都打算好好打最後兩場例行賽，卻因球隊高層堅持要為未來著想，只好無奈服從高層作法，這裡所謂的高層，恐怕也是向來作風獨斷獨行且無視規定的獨行俠老闆庫班的「交代」，只能說獨行俠真的擁有一個「好老闆」。