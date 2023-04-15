（影片/ 林郁平翻攝）

北市一名72歲周姓老婦，日前在網路上看到投資廣告，點擊網站連結加入Line群組後，對方提供人頭帳戶要周婦匯款、或與周婦相約地點面交款項，佯稱會以代操的方式協助她進行投資，周婦信以為真，陸續匯款150萬元、面交90萬元給對方，直到家人察覺有異，趕緊帶周婦到警局報警求助。

大安警分局接獲報案後，安和路派出所所長霍建元得知歹徒食髓知味，又與周婦相約面交，立即率員前往埋伏，待歹徒一現身，當場逮捕22歲陳姓男子、28歲池姓男子等2人，查扣現金11萬4000元、冒名證件及數個公司大小章等犯罪工具及贓證物。警方訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌將兩嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查其他共犯。

大安分局表示，詐騙案件層出不窮，更有不肖分子偽裝藝人或名人肖像，成立投資課程網站或是投資群組等不實社團，誘騙民眾加入。民眾應慎選合法投資廣告，並切勿相信保證獲利等詐騙話術。