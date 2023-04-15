法國憲法法院今天批准總統馬克宏受爭議年金改革案的主要項目，即退休年齡由62歲提高至64歲，馬克宏看似贏得重大勝利，但許多專家和歷史學家認為他加深了籠罩法國民主的陰影。

法新社報導，憲法法院批准提高退休年齡，為中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署年改法案成為法律鋪平道路，但是面臨法國2/3選民、工會和多數國會議員反對的局面，他強推這項法案過關已令原本抱持支持態度的觀察家也覺不滿。

備受尊崇的社會學家和歷史學者霍桑瓦隆（Pierre Rosanvallon）4月初就嚴詞警告，選民認為馬克宏必須重建他總統職位的正當性。

他指出：「若非如此，革命時代可能重新來臨，或者有害的不滿情緒將逐漸累積，開啟極右派民粹主義興起之路。」

政治歷史學家賈瑞蓋斯（Jean Garrigues）也批評說，這項改革法案如此強行過關，「令我們所有體制機構和所有政治人物都威信盡失」。

他在世界報（Le Monde）撰文指出：「這場危機使得我國人民和他們全國性民意代表間的關係更為緊繃，一如『黃背心』（Yellow Vests）運動時期。」他是指2018年反對馬克宏的黃背心抗議風潮。

馬克宏的少數政府在3月16日未經任何一次投票就在國會強行通過年金改革法案，是外界批評的焦點。政府並利用其他憲政措施盡量避免國會進行辯論，這些作法雖然合法，但引發重大爭議，加深抗議民眾的憤怒不滿。

自1月以來，反對年改民眾幾乎週週上街抗議，有時還出現暴力衝突場面。根據官方統計，3月7日抗議人數最多，有128萬民眾走上街頭，是一個世代來首見。

法國民主工會聯盟（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger）13日參加最新一場抗議活動，這已經是1月以來的第12場。他說：「這項抗議運動的規模龐大，而且持續有新的民眾加入，將會名留我國歷史。」他重申，他認為法國已面臨「民主危機」。

馬克宏去年4月展開第2個任期以來，僅有一次就年金改革問題接受媒體訪問，他承認他和政府未能贏得民意之戰。但他告訴法國電視一台（TF1），他仍深信為了讓國家更好，有必要推行改革，以免年金計畫赤字如預估般在2030年膨脹到1350億美元。

在越來越多人談起危機和革命之際，也有漸增證據顯示民眾對法國民主政治的信心正在減少。巴黎政治學院（Institut d'Études Politiques de Paris）政治研究中心（Cevipof）2月公布的廣受注意年度民調結果即顯示，64%受訪者認為法國民主政治「運作不良」。

根據這項調查，多達72%受訪者對政治人物抱持負面觀感，82%受訪者認為政治人物未能體會和反映民意。