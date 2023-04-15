大陸央視新聞用戶端15日報導，正在國是訪問中國大陸的巴西總統魯拉接受專訪指出，中國和巴西擁有廣泛的共同利益，此次訪中具有多重意義。首先希望與中國建立長久的戰略夥伴關係；其次需要進一步深化兩國關係，不僅在經貿領域，深化兩國科技合作也非常重要；還有加強兩國高等院校間的合作。制定政策讓中國成為巴西的戰略投資夥伴。他說：「我想要建立新全球治理模式，中國應被考慮在內」。

魯拉說， 1945年時的地緣政治圖景已經不復存在，聯合國創立的緣由及結構已不太適用於早已變化的世界。有些安理會成員國未經安理會討論就發動戰爭。因此，世界需要更加強有力的全球治理，特別是在討論這兩個重要問題的時候——和平與氣候問題。他不想成為領導者，也不追求對任何人的霸權，唯一想要的就是建立一種新的全球治理模式。當今世界中國發揮著非常重要的作用。中國應該被考慮在內，巴西應該被考慮在內，諸如奈及利亞、埃及、墨西哥等國家應該被考慮在內，印度也應該被考慮在內。所以，必須要有一種能夠代表國際社會政治期望的全球治理，將繼續為之努力。會繼續加強與中國的關係。

說到加強與中國的關係，並不意味著與美國斷絕關係，他同樣要加強與美國的關係。如果沒有人談論和平，如何實現俄羅斯與烏克蘭的和平？所有人都在談論戰爭，所有人都在談論向烏克蘭提供武器來攻擊俄羅斯，或者北約東擴至俄羅斯邊界。因此，必須找到那些追求和平的國家。中國希望和平，巴西希望和平，印尼希望和平，印度也希望和平。那麼，就把這些國家聚集起來，為俄羅斯與烏克蘭提出一個和平建議。

魯拉覺得，對於中國的現代化之路，中國最讓世人欽佩的是，能夠在保持意識形態和政黨建設的同時，創造一種高速發展的經濟模式。他知道貧窮的中國是什麼樣子，也見證過巴西工資收入比中國高、巴西經濟看起來比中國強的時候，但是後來中國實現了飛躍式發展，這是中國政治能力的體現，這是政治成熟的表現。伴隨著全球化，在20世紀80年代，人們發現了中國勞動力市場的潛力，中國人也懂得如何利用引進來的外企培養人才。

另外，還有數百萬中國人出國學習。這造就了今天中國科技強國以及經濟和工業強國的地位。他對中國取得的非凡成就感到十分欽佩。要知道讓幾億人脫離貧困，這可不是一件簡單的事情。不需要全盤照搬中國，但是也不能為了否定而否定。需要知道他們做了什麼，是怎麼做的，為什麼是正確的。

他認為這也讓一些國家感到不安。因為近幾個世紀以來，只有一些國家富強，在這個世界說了算。隨著中國、印度、巴西等開發中國家在工業和科技領域的不斷進步，很明顯，那些自認為是「世界主人」的國家感到不安。然而，想對這些人說的是，「我們不想比任何人更優越，我們只是渴望平等。這是大實話，這也是我們和中國建立夥伴關係的原因」。