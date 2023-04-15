保時捷左轉時與對向黑車撞上，黑車當場衝近路邊再撞另輛車，撞擊瞬間影片曝光，只見黑車往路邊電線桿衝後炸出零件，過幾秒車底突然「炸出火團」。（翻攝自記者爆料網）

保時捷左轉時與對向黑車撞上，黑車當場衝近路邊再撞另輛車，撞擊瞬間影片曝光，只見黑車往路邊電線桿衝後炸出零件，過幾秒車底突然「炸出火團」。（翻攝自記者爆料網）

台南市善化區昨（14日）上午11時發生一輛保時捷左轉時與對向黑車撞上，黑車衝進路邊再撞上另輛車，撞擊瞬間影片曝光，只見黑車往路邊電線桿衝後炸出零件，過幾秒車底突然「炸出火團」接著竄出驚悚黑煙，連帶波及第3輛車也被燒，2車幾乎都已燒成廢鐵，無人傷亡。

臉書「記者爆料網」曝光撞擊瞬間影片，只見白色保時捷準備左轉時，與對向一輛黑色轎車擦撞，黑車當場往路旁的第3部轎車衝，車身碎裂，電線桿一度被撞到大力搖晃，沒想到過沒幾秒，黑車突然冒出熊熊火焰，大量黑煙接著從車內竄出，車身幾乎被濃煙覆蓋，相當駭人。

白色保時捷駕駛是名30多歲洪姓女子，她當時行經在善化區興華路與建國路口撞上高男駕駛的黑灰色小客車，保時捷車頭部分凹陷，小客車遭撞擊後卻滑行偏離車道，撞上停靠興華路邊的第3輛汽車。黑色小客車隨即起火，火勢連帶燒到停靠的第3輛汽車。

第3輛車的駕駛是名20多歲高男，車禍發生後立刻下車，未受火勢波及，頭部輕傷送醫，停靠車輛的車主為附近住戶所有，洪女無大礙，因兩車火勢猛烈，路過車輛與民眾怵目驚心，照片中可見黑車幾乎已燒成廢鐵，第3輛車的後半部分也燒得精光。