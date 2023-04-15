蘋果Macbook外型時尚，吸引果粉購入，如果剛從Windows系統跳槽，就得花些時間適應。一名網友因原本的筆電壞掉，衝動買了一台MacBook，沒想到才用一天就後悔了。

一名網友在批踢踢八卦版發文指出，原本文書用的筆電壞掉，心癢之下買了一台MacBook Air M2，「結果跟Windows邏輯不一樣，現在操作起來像是殘障人士。」

他抱怨，不只Netflix、YouTube裝不了，滑鼠還要重新適應，文件檔案都不知道跑到哪裡，「剛買一天就後悔了，正常嗎？」

許多網友虧他「信仰不夠」、「信仰不足，還不快買齊蘋果全家餐來補足」、「沒那個屁股就不要吃那個瀉藥」、「沒去試用就買？信仰這麼高喔。」「要拿去星巴克喝咖啡用的啦！」

也有網友分享經驗「MacBook灌Windows，我同學裝文青有用過」、「改灌Windows，去咖啡廳坐著就回本了。」不少果粉則大讚「不怕中毒又很順暢，比其他雜牌筆電爽多」、「MacBook觸控板超好用，用過就回不去了。」