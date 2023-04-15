中央氣象局預報指出，今天（15日）清晨至上午鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；各地天氣將變得不穩定，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區降雨最為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區、南部山區亦將陸續轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，南部平地雲量也較多。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(15)日鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有陣雨，有局部雷雨及較大雨勢發生，南部亦有零星少量降雨的機率；中部以北天氣轉涼。晚起天氣好轉。各地區平地氣溫：北部16至24度，中部17至27度，南部18至29度，東部17至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(16)日起至下週二(18日)各地白天熱如「盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。明日、下週一受高壓影響，各地晴朗無雲，中午紫外線強、注意防曬；白天熱早晚涼，日夜溫差極大，也應注意。下週二水氣略增，各地為多雲時晴，天氣仍偏熱。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週三、四(19、20）另一鋒面接近並通過，大氣不穩定，各地有陣雨或雷雨的機率。下週五(21日)鋒面遠離，天氣好轉。但鋒面結構仍在調整，影響程度及降雨時空分布，「不確定性大」，應持續觀察。