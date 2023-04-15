吉林大學東北亞研究中心副教授，吉林大學朝鮮韓國研究所副所長15日在大陸《環球時報》撰文指出，尹錫悅政府以加強韓美同盟和韓美日合作為主的外交政策，在其就任不到一年的時間裡面臨困境，韓國向美日傾斜的外交政策能走多遠？

王簫軻表示，在韓國的政治體制中，以總統為核心的行政部門在外交、安全事務上擁有較大主導權，但朝野黨派的協商、經濟界和其他社會意見的參與也對政策出台起著重要作用。然而，隨著朝鮮半島局勢的持續緊張，韓國對來自北韓的「威脅」日益敏感。每次北韓進行核子試驗或飛彈試驗，韓國都需要在短時間內迅速作出反應，總統和國家安保室長、國防部長官、外交部長官等少數幾個閣僚就成為主要決策者。在短時間內作出決策的依據，大多主要是過去曾經使用過的政策方案，保守派執政會參考過去保守政府的政策，進步派執政就會參考過去進步政府的政策。而且，韓國政府的構成歷來具有相對明顯的繼承性，文在寅政府大量啟用盧武鉉時期的政府人員，尹錫悅政府的重要成員則大都曾在李明博、朴槿惠政府任職，這為其進行慣性決策提供了便利。

與此同時，韓國社會的分裂和政黨間的對立越發嚴重，政黨內部的派系之爭也更加明顯，寬容的政治協商氛圍幾乎不復存在。2020年，韓國年度成語「我是他非」就直觀地反映了這種情況。

王簫軻稱，俄烏衝突爆發後，韓國外交決策不僅面臨著朝鮮半島局勢不斷惡化的外部環境，還被國內濃厚的意識形態氛圍所籠罩。俄烏衝突被不少韓國輿論塑造成「威權主義陣營VS民主主義陣營」，強化與美國、日本等所謂「民主國家」的合作成為一些韓國政治精英的政治正確。在這種情況下，尋求發展更均衡外交關係的理性聲音被壓制，尹錫悅政府內部穩健派的主張也逐漸被邊緣化。在對日政策上，以金聖翰為代表的穩健派認為改善韓日關係雖然重要，但不應過於倉促；而激進派則將對日關係改善視為一種「決斷」並執意快速推進，後者顯然更受總統器重。

王簫軻分析，尹錫悅在就任後的近一年時間裡，堅持推進向美日傾斜的外交政策。然而，這種外交決策機制實際是將小圈子的偏好凌駕於國家整體利益之上，外交決策缺乏充分論證，這在韓國也引起「外交私有化」的批評。韓國有識之士已經認識到，這種現象不僅正在侵蝕韓國外交的制度理性，也很難達成韓國既定的政策目標、實現韓國的國家利益。

而且，韓國社會並不會因為韓日關係的一時「改善」就徹底撫平歷史的傷痕，朝野矛盾將被進一步激化，政治對立會變得更加嚴重，執政黨內部的派系之爭也會進一步白熱化。在國際上，韓國對美日外交取得的成果似乎也值得商榷。強化韓美日安全合作帶來的安全收益難免不會被北韓的「超強硬對強硬」抵消，由此可能誘發的地區安全局勢動盪更會對韓國造成巨大負面影響。

王簫軻強調，即便是在經濟領域，韓日產業結構的同質化，導致兩國間經濟合作難以出現大的突破。而拜登式的「美國優先」看重的也是韓國對美國的「輸血」功能以及在中美競爭中的「助陣」作用，對韓國更多是口惠而實不至。但即便如此，在「小圈子」思維的主導下，尹錫悅本月底出訪美國所進行的各項議程很可能也將作出「決斷」式的讓步，韓國當前的外交困境或將進一步加深。