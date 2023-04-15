新華社15日報導，大陸國務院總理李強14日主持召開國務院常務會議。會議聽取當前就業形勢和優化調整穩就業政策措施的彙報指出，就業是民生之本。要進一步強化政策引導，在保持穩就業政策總體穩定的同時，有針對性優化調整階段性政策並加大薄弱環節支持力度，確保就業大局穩定。要凸出穩存量、擴增量、保重點，既有力有效實施穩崗支持和擴崗激勵措施，更大程度調動企業用人積極性，又認真做好高校畢業生、農民工等重點群體就業服務，進一步穩定政策性崗位規模，多管道拓寬就業空間。

會議強調，要貫徹中共總書記習近平近日考察廣東重要講話精神，錨定強國建設、民族復興目標，圍繞高品質發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在全面深化改革、擴大高水準對外開放、提升科技自立自強能力、建設現代化產業體系、促進城鄉區域協調發展等方面不斷取得新突破，扎實推進中國式現代化，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。

會議表示，對失業和其他就業困難人員要分類予以幫扶。要著力破解結構性就業矛盾，採取務實管用措施穩定製造業、外貿企業等就業規模，凸出就業導向優化高校專業設置，面向市場需求提升職業教育和技能培訓品質。要強化宏觀政策、產業政策等支持，通過擴大有效需求、提振市場信心、穩定企業經營帶動更多就業，推動就業增長與經濟發展互促共進。

會議審議通過大陸《商用密碼管理條例（修訂草案）》。會議指出，近年來，商用密碼應用愈發廣泛，在保障網路和資訊安全、維護公民和法人權益方面的重要性日益凸顯。要全面貫徹總體國家安全觀，進一步規範商用密碼應用和管理，督促平台企業依法履行使用者密碼保護責任，確保個人隱私、商業秘密和政府敏感性資料的安全。要更好順應數位經濟快速發展趨勢，建立健全商用密碼科技創新促進機制，推動商用密碼科技成果轉化和產業化應用，促進商用密碼市場持續健康發展。