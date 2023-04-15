Roki Sasaki's arsenal in slow motion 🤩



Fastballs: 100 mph, 101 mph

Splitters: 92 mph, 91 mph

Sliders: 89 mph, 90 mph



Pitches from his 11-strikeout gem to outduel Yoshinobu Yamamoto pic.twitter.com/3WqftblbwY — David Adler (@_dadler) April 14, 2023

未來有望陸續輸出大聯盟的日職強投山本由伸、佐佐木朗希，2位WBC（世界棒球經典賽）日本武士隊球星昨（15）天正面交手，最終佐佐木朗希以7局無失分飆11K技壓歐力士猛牛王牌山本由伸，拿下本季第2勝，這場比賽的轟動程度也震撼了遠在太平洋另一端的美國媒體，「毫無疑問，佐佐木朗希絕對是這個星球上最強的投手。」

代表千葉羅德隊先發登板的佐佐木朗希，首局火力大放送，連飆3次三振完成三上三下，以超過160公里速球和犀利指叉球做為主軸，前4局面對12位打者，佐佐木朗希就送出10張國王笑臉，一直到第6局才讓歐力士打者靠著保送首次上壘，徹底玩弄了對方打線。

山本由伸表現也不差，6局投球送出9次三振，不過在第4局接連被敲出3支安打失1分，在自家打線遭封鎖之下吞下敗投。自從去年以單場19K寫下完全比賽，以及今年在WBC的投球表現，佐佐木朗希已經進入了美媒的目光當中，大聯盟官網記者阿德勒（David Adler）推特寫道，「對於那些沒有在早上5點起床收看這場對決的人來說，這真是太糟糕了。」

擔任Podcast節目《WBC Central》主持人斯普拉德林（Shawn Spradling）大力稱讚佐佐木朗希巨星級演出，「佐佐木朗希2次先發只被打出2安打，狂飆22次三振，他今年只有21歲，是這個星球上最球投手。」