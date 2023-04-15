美國國務卿布林肯原訂今年2月出訪北京，因「偵察氣球」事件臨時取消行程。根據《金融時報》報導，拜登政府試圖讓布林肯重新出訪，但北京當局予以拒絕，原因是擔心氣球調查的結果遭到公開。

拜登政府正嘗試重啟中美高層會談，包括重新安排布林肯（Antony Blinken）訪華。《金融時報》引述4位消息人士指出，北京當局擔憂偵察氣球的調查結果遭到曝光，在弄清楚美方的處理方式之前，不會同意布林肯到訪。

路透社報導，本周稍早（11日）布林肯在記者會上表示，期待在條件成熟時拜訪北京，並強調遏制中國或捲入一場「新冷戰」，不是美國的目標。

德國馬歇爾基金會的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中方不願氣球調查結果遭到公開，反映了「北京不相信美國，擔心美方利用氣球偵蒐情資，對中國不利。」過去擔任布希政府亞洲顧問的韋德寧（Dennis Wilder）表示，「美國比中國更急於促成雙方對話，這部分中方目前還沒有動機。對他們來說，讓美國人等一下也不是壞事。」

美國五角大廈於本月3日表示，分析偵察氣球的工作正在進行中，還無法證實氣球能夠將偵蒐情報即時傳回北京。

據悉，拜登政府內部對是否公開調查報告呈現分歧。部分官員希望能公開資訊，證明氣球確實有偵察能力，回應國會要求公開的壓力。另一派官員則擔心，公開調查結果會導致美中關係進一步惡化。