Selina（任家萱）去年認愛圈外小7歲男友「小徐」，上月13日驚喜宣布懷孕12周的消息，而日前她與親友舉辦「小腰果」的性別揭曉派對，開心公布肚中孩子是男寶寶，並感動寫下「這世界上又多了一位，能守護女生的小勇士！」如今她透露，自從知道寶寶性別後，發現肚子形狀逐漸改變，讓她直呼「都市傳說是真的」。

Selina昨（14）日在IG上發文分享假日與任爸、任媽以及妹妹任容萱全家到金山與石門遊玩的照片，她也提到途中所見的景色，「雖然空氣不佳，卻意外有種套濾鏡的夕陽餘暉之美，看到好多小魚、寄居蟹，也吃到了蒸魚、炒海瓜子」，並開心寫道：「小日子也能過得很鮮豔，祝大家週末愉快」

最後，她透露，自從知道「小腰果」是男生後，肚子形狀開始改變，讓她忍不住驚呼「肚子怎麼突然就尖了起來，我還以為只是都市傳說！」對此，有網友前來留言表示：「我懷的是男生，肚子也尖尖的！」，其他人也留言大讚Selina：「媽媽越來越美」、「這就是簡單平凡的幸福」、「完全不一樣韻味的美」。

事實上，Selina在9日邀請親朋好友一同參加「寶寶性別派對」，在揭曉性別的那一刻Selina忍不住感動落淚，事後也發文向兒子告白，「謝謝腰果你選擇了我們。媽媽會努力，呵護你的靈魂，珍惜你的獨特，陪你健康快樂長大！啊！差點忘了說，謝謝你是男生，這世界上又多了一位，能守護女生的小勇士。腰果，我愛你」，並笑說：「答案一公布，大家笑說S.H.E都生男生耶！下一代要組男團嗎？」。