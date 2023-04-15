台積電法說前，遭遇3月營收小亂流，又傳出高雄28奈米廠跳票。半導體景氣復甦恐不如預期，市場擔憂二次庫存去化問題。對此，知名半導體分析師陸行之表示，沒有所謂的二次去化，去化才開始，要幾個季度才完成，台積電客戶是最後才進行去化的，所以台積電管理層最後才知道，「反應遲鈍，預測失去準度」。

台積電公布3月營收為1454.08 億元，創17個月新低；第1季營收5086.33億元，季減 18.7%，年增3.6%，為歷年同期新高，但略低於先前財測預期。

台積電年初發布首季業績展望，假設台幣兌美元匯率30.7元，預估台幣合併營收5126.9億～5372.5億元。然而第1季匯率普遍位於30.3元～30.5元之間，由於台積電營收規模龐大，因此出現季度台幣營收未達標情況。台積電除了被匯率拖累，還有半導體庫存去化速度比預期慢，恐拖到第三季。

外媒報導，Wedbush分析師 Matt Bryson指出，台積電營收放緩，意味著本季一開始就疲弱，顯現出財測又一次失準。他說，以過去經驗來看，台積電第1季營收的最後一個月通常最強勁，如今3月業績罕見下滑，顯見放緩程度令人意外。

半導體庫存已調整一段時間，仍未迎來真正復甦曙光，外界憂心是否出現二次庫存去化。

陸行之認為，科技產業沒有二次庫存去化的問題，去化才開始，要幾個季度才完成，台積電客戶是最後才進行去化的，所以台積電管理層最後才知道，反應遲鈍，預測失去準度。

他提到，之前多次呼籲，提醒台積電砍資本開支，降2023年營收預期，投資美國廠不利，但公司有自己考量。