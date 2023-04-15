43歲霍建華2016年和林心如結婚後就把重心放回台灣，近日傳出他將加入《玫瑰的故事》劇組，與劉亦菲、佟大為等人飆戲，但未獲得證實。最近有女粉絲在台灣偶遇霍建華並求合影成功，照片曝光可見他疑似喝多了，滿臉通紅但不減帥氣，引來網友虧：「紫薇（林心如在《還珠格格》飾演的角色）要生氣了」，也有人見怪不怪說他先前喝酒就很容易臉紅。

霍建華最近傳出有計畫回大陸工作，成為《玫瑰的故事》演員陣容，同劇的還有劉亦菲、佟大為、林更新、萬茜，名單相當夢幻，但仍未得到官方證實。今年1月林心如過47歲生日，久違曬出和老公霍建華一起飆唱的畫面，讓林心如感慨被許多愛她的朋友圍繞，最後更感謝霍建華，「謝謝你精心安排的驚喜」。

網傳霍建華要加入《玫瑰的故事》劇組，但未獲得證實。（圖／翻攝自最火劇綜微博）

不久，便有專職做場地布置的網紅「造型氣球柯男」分享與霍建華接洽的過程，表示霍建華為了給太太驚喜便找上他們，但由於在生日前兩天才完全定案，加上農曆春節許多廠商休假，必須親自上場，「柯男」到了餐廳現場動工時，無預警看到霍建華本人，還提議要幫柯男顧外甥，笑說：「我也有照顧小孩的經驗喔」，最後還主動給了紅包，親切說：「春節我知道你們很辛苦要出來工作做這些，這是一定要給你們的！」

網友偶遇霍建華。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

柯男大讚霍建華的好相處，引來林心如也留言回應：「謝謝你們」，最近有網友分享在台灣遇到霍建華，該位女粉絲上前表明是霍建華粉絲後，不僅得到合影，霍建華還大方請對方喝酒，並幫女粉絲埋單，熱情又親民獲得一致好評，女粉絲補充說當天也有看到林心如，但因為女方沒化妝就沒合照，「夫妻都非常親切」，網友回應：「感覺他每次的合照都是喝多了臉紅紅的樣子」、「他也有很多其他的合影圖啊，且這張的原圖也沒有這麼紅」、「我華哥就是容易臉紅，耳朵更容易紅」、「最近在看《如懿傳》，看見他穿便服，就覺得是微服出巡」。

網友分享遇到霍建華經過。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

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