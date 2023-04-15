開工前喝兩杯「阿比」提神 結果一點都不「福氣啦！」

北市警南港分局舊莊派出所員警游鈞為、黃文霈，日前傍晚5時許在南港路一段執行巡邏勤務時，見前方一輛自小貨車駕駛一邊開車一邊抽菸，且行車搖晃不穩，遂上前攔查，並馬上聞到該名鄭姓駕駛身上散發酒味，車上還有一瓶提神藥酒。

44歲鄭男向警方表示，自己從事油漆工作，上午9點開工時，曾和同事喝了2杯含酒精的提神藥酒，自認現在已超過8小時，酒精應早已代謝完畢。但警方對他進行酒測，發現酒測值達0.27，已超過標準值，鄭男聽到數據自己也不敢置信。

鄭男沒有酒駕違規紀錄，不料，開工前喝的提神飲料，因體內酒精成分尚未完全代謝，導致酒精濃度超標，被依公共危險罪嫌送辦，且還要面臨高額罰鍰，吊扣車輛牌照2年，令鄭男懊惱萬分，一點都沒有廣告中的「福氣啦!」

警方表示，酒精新陳代謝速度因個人體質不同，消退時間長短不一，提醒民眾千萬不要酒後駕車，將持續針對各重要路段加強取締酒後駕車，以確保用路人安全。

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