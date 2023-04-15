「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）核動力航母

雖然美國海軍想要從核航母上再多擠出幾年役期，而在2024會計年度預算要求中，提案將「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母從2025年4月到2026年5月，延壽13個月。不過，他們這個月已著手規劃，要如何卸除燃料並加以處置的方法。

據《突發防務》（Breaking Defense）和《動力》（The Drive）網14日報導，「尼米茲」號早自1975年就開始服役，距離退役雖然還早，但由於艦上有核反應爐，需要從長計議。為了完成任務，美國海軍已連絡亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries， HII）旗下的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding），以確立相關要求。

HII發言人柯里洛（Todd Corillo）說，紐波特紐斯造船廠團隊停用核動力航母，並卸除燃料的經驗豐富，期待運用專業和業界關係，與海軍合作，為「尼米茲」號卸除燃料和停用做準備。

然而，就在美國海軍和HII開始研究，要如何安全停用「尼米茲」號之際，2017年退役的「企業號」（USS Enterprise CVN-65）卻還在等著接受最終處置。而距離它在紐波特紐斯造船廠僅僅幾百碼處，則正在打造和它同名的下一艘航母。