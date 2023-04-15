趙姓男子不滿遭林姓老大欺壓「事情我在做，錢都你在賺」，又討不回對方借的3萬元，約在超商談判後當場對林頭部連開2槍，一槍貫穿頭部，另一顆子彈則卡在顱內造成林男身亡。趙男行凶後試圖找媒體伸冤，警方假扮記者前往逮人。台中地院審理後依殺人、槍砲等罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

據悉，49歲趙姓男子不滿遭林姓老大長期欺壓「事情我在做，錢都你在賺」，曾手寫5頁抱怨信，案發前趙男他向對方討3萬元欠債不成，嗆「跟老大30多年，3萬元還不出來？」

雙方在2022年1月約到台中市區超商談判，未料趙男一怒之下，8秒內「行刑式」朝林姓老大頭部開2槍逃逸，警方迅速在當天就逮到趙嫌，他自稱不滿「大哥」林男長期欺壓，才開槍轟死他。檢方認為趙男犯行重大，向法院聲請羈押後依殺人罪嫌起訴。

台中地院法官依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，另依槍砲、恐嚇等罪各判6年、8月，併科罰金12萬元；3罪應執行無期徒刑、褫奪公權終身、併科罰金12萬元。