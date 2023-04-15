爭奪東區第8種子，也是東區最後一張晉級季後賽門票的關鍵附加賽15日在邁阿密開打，靠著吉米巴特勒貢獻31分、3助攻與3籃板，史特魯斯也有31分，熱火終場102比91力挫公牛，總算拿下東區第8種子，將於季後賽首輪跟東區龍頭公鹿交手。

熱火雖靠史特魯斯瘋狂三分火力，首節一度取得29比15大幅領先，公牛卻發動15比2攻勢追上，可是熱火依舊保持領先優勢到上半場結束，半場打完熱火49比44領先，史特魯斯半場飆進6顆三分球、包辦23分，公牛半場以卡魯索14分最高。

公牛下半場不僅追上，更成功超前，打到比賽還剩8分27秒，更以81比75領先，可是吉米巴特勒開始接管球賽，幫助熱火逐漸追上，打到最後2分17秒更切入放進兩分，熱火反以91比90超前，阿德巴約隨後也兩罰俱中，擴大領先到3分。

迪羅薩最後1分33秒兩罰1中，史特魯斯卻在最後1分14秒投進關鍵三分球，接著又在最後40.7秒獲得3罰機會，公牛馬上挑戰可惜失敗，史特魯斯穩穩3罰俱中，熱火領先來到8分幾乎大局底定，拉文的切入遭阿德巴約火鍋伺候宣告公牛落敗。