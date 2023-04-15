金曲歌王黃立行和「大陸四大花旦」之一的徐靜蕾愛情長跑13年，去年徐靜蕾傳出懷孕，她沒有正面回應，近日，她曬出人在美國穿短裙打高爾夫球的影片，大秀翹臀，看不出是否已經當媽，而影片中可聽見清楚的男聲大讚：「Nice」，網友問：「啦啦隊裡是不是有我小時候的男神Stanley（黃立行）？」，徐靜蕾回了兩顆愛心符號，默認男友愛相隨。

48歲徐靜蕾2010年因執導《杜拉拉升職記》與小她1歲黃立行傳出緋聞，兩人不久後認戀，感情一路穩定至今，徐靜蕾多次被催生，後來受訪承認39歲時就到美國凍了9顆卵，形容是怕有天想當媽的「後悔藥」，先前網友催生，她都反其道而行調侃說：「催生的都不是親朋友，見者點讚」。

黃立行和徐靜蕾愛情長跑10多年，徐靜蕾過去上主持人金星的節目，甜蜜表示小倆口個性契合，多年來從未吵架，也有共識不登記結婚，有人問：「其實一紙婚約，也是給予彼此的尊重與認可」，徐靜蕾則大方說：「信任還用簽約？那不是顯得不信任了嗎？」2019年又被瘋傳秘婚，徐靜蕾親上火線回應：「暫無結婚的動力和理由，如果哪天結了，一定告訴大家，總不能就因為閒著也是閒著就結了吧。謝謝關心，給大家拜年。」

去年底，原本身材纖瘦的徐靜蕾被網友發現「孕味」濃，遭推測可能有了愛的結晶，但徐靜蕾沒回應。近日她曬出打高爾夫球影片並寫下：「我的啦啦隊們、還有領唱和和聲」，李玖哲回：「好球～～」，網友則發現「啦啦隊」們不只有李玖哲，還有黃立行，紛紛祝福說：「一定要跟男神永遠幸福快樂哦！」、「有了這一聲聲nice好球，老徐會更沉迷打球吧」、「那一聲nice真的很nice」。