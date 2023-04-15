大陸商務部15日發布答記者問，針對近日美方以涉俄為由，宣佈將中國多家實體列入「實體清單」與「特別指定國民清單」實施制裁。對此回應指出，美方的做法沒有任何國際法依據、也沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁與「長臂管轄」，嚴重損害企業合法權益，影響全球供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

大陸商務部更表示，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將堅決維護中國企業的合法權益。