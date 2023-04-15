高雄旗山農地豪宅違建林立，民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱及其鄰居李壯展、林鶴堯等「綠營權貴」被揭露違法蓋豪宅。監察委員蔡崇義、賴鼎銘、林盛豐對此農地違建問題表達高度關切，已申請自動調查。
據訴，坐落高雄市旗山區旗甲段662、663、667、668、675地號農牧用地之建物，查無一般建物或農舍登記資料，係屬違法豪宅，惟高雄市政府未依法查處，涉嫌護航。蔡崇義、賴鼎銘、林盛豐對此農地違建問題表達高度關切，已申請自動調查。
監察委員表示，高雄市政府針對農地違建之稽查取締機制及執行情形為何？高雄市府外，全國農地違建的數量為何？相關主管機關對於遏阻農地違建有否規範不足？各地方政府對於農地違建是否有積極處理，有否困難需要法規補足或以行政手段獎勵查緝改善？相關人員有無違法失職應負行政責任之處？事涉土地區域發展及農業永續發展之維護，皆有深入調查之必要。
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