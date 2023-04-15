北市內湖玄聖宮訂於4月16日下午15時至22時，舉辦繞境祈福活動，警方預估將有數百人參加，今公布繞境路線如下：

(一)15時至17時：環山路一段(西湖國中旁)-右轉內湖路一段411巷-經正崇宮-左轉麗山街348巷-右轉內湖路一段591巷-左轉內湖路一段591巷11弄-經麗山慈雲宮-左轉內湖路一段629巷-左轉內湖路一段629巷40弄-右轉麗山街328巷-右轉港華街-麗山國中後門。

(二)17時30分至22時：麗山國中後門(港華街)-直行港墘路37巷-右轉內湖路二段103巷-右轉麗山街37巷-右轉內湖路一段737巷-右轉內湖路一段737巷61弄-經內湖聖母殿-左轉麗山街-經順天總堂-左轉麗山街62巷-右轉內湖路一段737巷-桂竹宮-環山路三段上車。

內湖分局表示，將視現場活動及交通狀況，針對以上管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，籲請車輛配合現場員警及義交人員指揮，或提前規劃改道行駛；另行人通行路口請利用行人穿越道，且駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。