高雄一對在市場賣菜20年的老夫妻去年發生婚變，丈夫與一名市場清潔工外遇，外遇女子同時在泰式按摩店工作，挨告稱是男方每次都主動幫忙倒垃圾，還會介紹客人給她，她一時心軟才會與對方發生關係，法官發現正宮曾傳訊息要求小三不能再與男方見面，對方竟當場拒絕，判小三須賠10萬。

判決書中，人妻主張與丈夫結婚20年都在楠梓菜市場賣蔬菜，去年2月發現丈夫與友人唱歌到凌晨2、3點，翻看手機發現LINE對話中出現「我愛你」等語，才得知丈夫與市場一名垃圾清潔人員發生婚外情，對方也在泰式按摩店從事按摩工作，去年6月還發現丈夫送對方情人節金飾禮物，也外出旅遊發生多次性行為，人妻為此向對方求償77萬，

小三說，她知道男方已婚，但男方每天都會幫她倒垃圾，買東西到按摩店，幫她介紹客人，她一時心軟才與對方發生關係，2人也曾去泡溫泉發生關係，金飾是男方送的生日禮物，去年6月她與正宮商談後，就沒有與男方聯絡；法官審酌對話，小三得知男方與正宮吵架曾說「我其實我介入你們婚姻，其實我也不想這樣子…也是希望他跟你過好的生活啊，我又沒有想到你們是離婚」。

法官發現，正宮傳訊息給小三「現在就是我跟你要求，不要和他聯絡，看有什麼，都不要打電話，都不要跟他聯絡，你做的到嗎？你做得到嗎？」對方回做不到；認定正宮配偶權卻被侵害，判小三須賠償10萬。