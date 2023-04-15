一對剛結婚一年多的年輕夫妻，妻子向法院提告，表示丈夫偷偷帶陌生女子回家「嘿咻」，被她當場抓包，因此氣得要丈夫賠償100萬，丈夫在審理時大方坦承：「我也有我自己的生理需求」，當場也反控妻子長達1年不回家，但新北地院法官認定，丈夫承認與陌生女子發生性行為，已侵害妻子配偶權，判賠10萬元，可上訴。

女方向法院控訴，他和老公於民國100年1月14日登記結婚，但是卻發現老公在111年7月15日，偷偷帶陌生女子到家中發生性行為，嚴重侵害她的配偶權，因此提告要求賠償100萬元。

男方在審理時大方向法官坦承，「我確實在111年7月15日有帶陌生女子回家發生性行為，因為原告已經一年沒有回家了，我也有我自己的生理需求。」

法官認定，丈夫確實有與配偶以外之人為性交行為，因此丈夫的行為，身為配偶之人難以忍受，已破壞夫妻間共同生活之圓滿、安全及幸福明確，判丈夫須賠償妻子10萬元，可上訴。