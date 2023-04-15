台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，4月下旬將會是今年一個火元素大爆發的開端，其中最特殊的天文星象就是4月20日罕見的「複合日食」，也就是所謂的牡羊座新月日食，台灣只看得到「日偏食」，錯過將再等7年！每一次日月食就靈性的角度來看，都是人生某個階段的轉折點，也許是開始或結束，類似塔羅13號大牌「死神」，是一個壯士斷腕，絕處逢生的輪迴！

以印度吠陀占星而言，從4月14日「太陽」進入牡羊座開始，4月20日「月亮」也進入牡羊與「太陽水星羅喉」合相，雖然只有短短兩天半，但李靜唯老師強烈建議所有人，千萬不要在這段時間做任何重大決定，包括結婚離婚創業離職之類，因為月亮一旦與敵對星座「羅喉」相會（也就是印度神童說的拉胡）能量就會非常耗弱，特別是女性容易心思混亂不安，情緒起伏大，甚或心生恐懼，此時最宜靜坐冥想讓全身放鬆，千萬不要一時衝動做出讓自己悔不當初的決定！再加上4月21日水星也開始逆行，尤其這天一定要努力讓自己心靜下來，盡量避免與任何人衝突！

李靜唯提醒，吠陀星座只有兩成的人會跟自己的西洋星座重疊，其餘八成的人，吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以以出生日期簡單區分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

▍財運最旺

●牡羊座（4／15～5／14）

財帛宮金星入廟在金牛座，貴人財富一次到位，累積的正財頗為可觀！

▍財運最弱

●金牛座（5／15～6／14）

火星入財帛，容易因意外開銷破大財，收支不平衡甚至還可能負債！

▍事業最旺

●獅子座（8／15～9／14）

金星入事業宮，工作上貴人相助，長官賞識，資源及人脈接腫而來，有機會升官加薪。

▍事業最弱

●處女座（9／15～10／14）

火星入事業宮，工作易有意外失誤或突發狀況，也要小心在職場上與長官或家人的衝突影響到工作！

▍感情運最旺

●天蠍座（11／15～12／14）

金星進入夫妻宮，在沒有任何凶星會照的情況下，與另一半的感情更加水乳交融，感情運堪稱這幾年的巔峰，也是適合談論婚嫁的時機！

▍感情運最弱

●天秤座（10／15～11／14）

木星太陽羅喉水逆四星合相在夫妻宮，情感關係錯縱複雜，另一半的強勢及不可理喻會讓你日子很難過，尤其在4/20-4/21『日偏食』這兩天千萬不要太過衝動，事緩則圓很重要！

▍健康運最弱

●天蠍座（11／15～12／14）

火星入八宮，出外注意意外血光及肺，呼吸系統，腦神經衰弱，皮膚紅腫潰瘍或體內慢性發炎甚至血壓升高的狀況！建議捐血驗血將血光減至最低！

此外，榮登4月心情最好情商最高的星座非金牛座（5／15～6／14）莫屬

金星入廟在命宮，雖然財運不佳，但情商頗高的你身邊一直有不離不棄的佳人相伴，尤其在4月22日至4月24日月亮也進入金牛座是旺位，這兩天有很強的女性貴人運一定要好好把握，金牛座雖然工作一如往常十分辛勞，但內心的富足才是最珍貴的。