廣東一直是大陸傳統經濟與外貿強省，根據中國人民銀行廣州分行14日指出，2023年第1季，廣東省跨境人民幣結算額達到1.67兆元（人民幣，下同），占本外幣結算總額的51.6％，且本幣結算額首次超越其他幣種，成為廣東省第一大結算貨幣。

根據中新網報導，在實體經濟方面，跨境人民幣貨物貿易結算額為4501.23億元，年增率11.1％；直接投資結算額4137.11億元人民幣、年增39.7％。

再看到第1季廣東省「一帶一路」沿線國家和地區的跨境人民幣結算額達2048.95億元、年增19.9％；對《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）國家和地區的跨境人民幣結算額達也成長至2091.34億元、年增26.6％。

此外，隨著自由貿易帳戶體系、跨境理財通和人民幣資產跨境雙向轉讓等業務陸續開始試點，人行廣州分行強化銀行資質和業務管理，指導銀行完善相關制度和系統建設，不斷增加試點金融機構數量。

統計顯示，第1季廣東省自由貿易帳戶新增255個，資金匯劃額達3248.8億元、年增27.5％；粵港澳大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者新增6473人、年增56.8％。

同時跨境理財匯劃金額達8.02億元，年增1.3倍；廣東轄內（不含深圳）14家銀行開辦人民幣資產跨境雙向轉讓業務，轉讓額達859.98億元，年增1.6倍。