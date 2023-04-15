根據《日本經濟新聞》報導，美國太平洋陸戰隊退役指揮官史蒂文‧魯德爾(Steven Rudder)，擬在5月初率領25家美國國防承包商組成的代表團訪問台灣，與台討論軍武的合作研發與生產，軍工指標股近日受益該消息，表現相當亮眼。對此，學者林廷輝指出，台灣已經逐步進入美國軍火供應鏈當中。

林廷輝昨（14）日在節目《關鍵時刻》中提到，美國是全球軍工產業的最大供應商，在「俄烏戰爭」俄羅斯軍火不能用的情況下，其他國家都會轉單到美國，而美方自己消化不了，才有了跟台灣合作的契機。但林也指出，美國不會把所有軍工產業交給台灣，未來可能還是偏向代工概念。

對於台美有可能進行軍工產業合作，林廷輝分析，是因為台灣人有幹勁、有苦勁，且零組件都找的到，隨著美國軍火產業蓬勃發展，台灣整個軍火工業也會起飛。

林廷輝還指出，台灣當前其實已經進到美國軍火供應鏈當中，軍武台灣絕對做得出來，但重點是要跟美國繼續談授權，而5月來台的25家軍武廠商就非常重要，「因為他們就是來談生意的」。

除此之外，資深媒體人李正皓也提及，「其實很多軍武技術台灣早就做得到，只是美國不讓我們做而已」，現在能生產的陶瓷鼻錐罩，連美國都要跟我方購買。李正皓解釋，所謂的陶瓷鼻錐罩就是防止飛彈在亞音速、音速、乃至極音速飛行時候，彈頭因為高溫而產生破裂的情況。

然而對於台美可能進行軍工產業合作，PTT上的鄉民卻提出不同的看法，稱「還沒打就噴，真打起來需求量大增，還不噴到宇宙」、「台灣人要軍工不要民生」、「軍工漲才要擔心、代表戰況近了懂嗎」、「要打了？」