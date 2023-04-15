金曲歌王羅時豐近年攜手姪子張敏慎進軍YouTuber圈，創建頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，幽默風格吸引許多粉絲關注，日前才歡慶頻道獲70萬訂閱，怎料昨（14）日卻傳出姪子病倒，一週開刀2次，宣布停更2週，引來粉絲紛紛關心。

張敏慎昨（14）日透過「羅時豐DL.不務正Ya」粉絲團發文，表示在馬來西亞吃太多榴槤導致上火，加上睡眠不足，因此回台後身體出了狀況，開了2次刀要好好休養，「拼命三郎的我被強迫停更...這幾天跟姑丈與團隊拉扯了很久，大家希望為了健康，全員決議先好好休息兩個禮拜」。

張敏慎也解釋必須停更的原因，「因為『巡羅車』的錄製方式，素人訪問、素材量大、各縣市跑，沒有太多存檔的牛團隊，每週看似簡單的上片，其實都像是在打仗....」他更藉此感謝觀眾支持，「此生能做出讓你們喜愛...笑中帶淚的節目已經無憾，每週看著你們鼓勵的留言，看到因為頻道讓大家的生活，增添了一點歡樂與期待，這都是讓人持續努力製作的動力」。

貼文一出，馬上引來粉絲關心，「祝福早日康復」、「不用急，大家都會等著你，好好休息！會一直一直支持著！！」、「保重身體餒～不管如何停更多久～我相信牛粉都是願意等待，好的頻道，是值得等待」、「保重身體～～期待滿血回歸」。