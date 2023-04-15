國民黨主席朱立倫表示，徵召時程一定比過去早。（葉德正攝）

國民黨徵召時間未定，急死藍營基層，國民黨主席朱立倫今天表示，這次時程比過去幾屆都來得早，一定會穩扎穩打比過去早，並團結所有力量，會在適當時間徵召提名候選人，他也指出，「我們主要候選人」跟黨中央一樣很清楚，一定要團結所有力量大家一起來，單靠一個人是不行的。

藍營三階段徵召納入非黨員被指是出「老千」，朱立倫指出，綠營持續破壞藍軍團結與製造藍營內鬥，他呼籲藍營朋友要記取過去教訓，不能中綠營的計，任何破壞團結的事情、造成內鬥的事情都不能做。

朱立倫說，國民黨一定是爭取最多的朋友，避免製造更多敵人，過程中大家一起努力，會有這些階段，就是要爭取所有朋友，避免造成任何敵人。

朱立倫說，國民黨內整合，非國民黨、藍軍與其他政黨朋友則給予以尊重，像是民眾黨朋友柯文哲主席好朋友們，都秉持這樣態度，為了台灣好、為了民眾過好日子、兩岸和平、幸福安定，大家一起團結努力。

對於國民黨智庫執行長柯志恩訪美提出徵召時間會落在5月20日，但有不少基層反彈她說可徵召「非黨員」一事，朱立倫表示，她的重點是要團結更多力量，國民黨徵召時程比過去早，會在適當時間徵召提名候選人，一定要團結所有力量，單靠一個人是不行的。

對於國民黨內參民調，朱立倫表示，民調中心持續針對國政議題都在做民調，不只是選舉，國民黨民調持續穩定，也一定會針對弱點強化與不斷改進。