愛之光公益協會致力於「護眼防盲」的工作，因台灣視障人口分布有9成是後天造成的，其中更有8成是可以避免的，但在募款跟工作過程中，總是會遇到因不了解而「潑冷水」的民眾，愛之光堅持做對的事，走入社區6年來，已經幫助340多位長者挽回視力，找回精彩人生。

愛之光創立今年邁入第10年，執行長顏平芳說，自己本身是盲兒家長，為了幫孩子尋找早療資源當時在彰化成立視障家長協會，過程中發現除了先天視障孩子外，還有不少後天視障的民眾，進而了解台灣的視障人口分布，發現有很多遺憾是可以避免的，因此當愛之光公益協會創會理事長廖友義找她時，義無反顧加入護眼防盲行列。

顏平芳說，愛之光在推動的預防性工作在台灣較少見，曾經遇過不少人因不了解而認為做這種工作像放煙火，也有人質疑醫療那麼發達還需要協會做什麼？甚至質疑協會是在作秀，在勸募上的難度可想而知，在定期定額的募款平台上，愛之光一個月僅募得4000元，還有民眾留言質疑。

愛之光公益協會2017年開始走進台灣各個社區，顏平芳說，2021年協會在台中市做普調發現，有將近5成以上的長者眼睛有疾病沒有就醫，他們面臨失明的危險，愛之光透過進入社區義診，依照狀況不同分級，最嚴重的3級有社工介入家訪，鼓勵長者就醫治療，找回視力。

顏平芳舉例，曾有個重度黃斑部病變、白內障的阿嬤因不想給孩子造成麻煩遲遲不就醫，經過多番勸說也無果，後來找到阿嬤信任的骨科醫師，藉由骨科醫師的勸說後到眼科治療；也曾遇過一個社區中有3位長輩一隻眼睛因白內障盲了還不就醫。

顏平芳強調，實際走入社區之後，就算募款再困難也無法「放下」，對的事情需要堅持，不管發生什麼事，就算被打擊，還是要繼續做下去。