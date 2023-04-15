根據中新網報導，香港旅遊發展局14日公佈，3月訪港旅客數字為約245.4萬人次，按月增加約68％。觀察3月訪港的約245.4萬人次旅客中，有超過197萬人次來自大陸，占總數約8成。

香港旅發局更表示，今年首季統計約有441萬人次旅客訪港，相當於疫情前每季平均旅客量的約3成水準，訪港旅客主要來自大陸及東南亞市場，當中內地旅客錄得超過335.8萬人次。同時上月多艘郵輪訪港也有助帶來國際長途旅客。