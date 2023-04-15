3月訪港旅客逾245萬人8成來自大陸 Q1回到疫前3成 10:152023/04/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港旅遊發展局表示，3月訪港旅客約245.4萬人次、月增68％，其中8成來自大陸。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中新網報導，香港旅遊發展局14日公佈，3月訪港旅客數字為約245.4萬人次，按月增加約68％。觀察3月訪港的約245.4萬人次旅客中，有超過197萬人次來自大陸，占總數約8成。 香港旅發局更表示，今年首季統計約有441萬人次旅客訪港，相當於疫情前每季平均旅客量的約3成水準，訪港旅客主要來自大陸及東南亞市場，當中內地旅客錄得超過335.8萬人次。同時上月多艘郵輪訪港也有助帶來國際長途旅客。 #訪港 #旅客 #人次 #3月 #自大陸 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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