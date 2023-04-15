「日初不老莊園2」重視長者互動開創活力社群

高齡化社會將至，如何重新定義退休後「第三人生」?日勝生集團發現台灣退休年齡層下降趨勢，於是加快腳步推出「日初不老莊園2」樂齡建案，吸引50+歲的退休族群享受人生，他們有別於傳統「養兒防老」的觀念，喜歡社區自主性的社群互動，並沐浴在山與海的清幽環境中駐足沉思。目前一期（日初1）已經銷售一空，而二期（日初2）在今年初正式開案後也快速突破六成。園區內擁有獨特的「樂陶居」加持，使住戶生活體驗及照顀面面俱到。想要過不一樣的第三人生，還請保握最後黃金門票。

「日初不老莊園2」位於新北市三芝區台2線14號旁，比鄰後厝漁港，近倚萬坪海灣公園，坐攬淺水灣第一排景觀，從一望無際的海岸線中暢開身體感知，平衡身心內外共感。客戶多屬於已購客戶相互推薦，例如長青的登山團、商會朋友、社團夥伴及親朋好友等。現場專案經理表示：本案住戶崇尚社群性的緊密連結，更有不少旅外退休長者回國落地生根。

「日初不老莊園2」位於新北市三芝區台2線14號旁，比鄰後厝漁港，近倚萬坪海灣公園，坐攬淺水灣第一排景觀。(圖/ 日勝生集團提供)

心理學家馬斯洛提出「需求層級理論」，其中「愛與歸屬需求」恰好對應退休長者在生活中的調劑，日初不老莊園開啟「不老學堂」，廣邀住戶學習書法、製作茶杯、手工杯墊，組裝夜燈等活動課程，甚至活動上已有客戶自告奮勇，願意主動示範或願意未來成為社區的教學老師，促進社群積極度與教學相長的樂趣，實現敦親睦鄰的生活態度。

關於住戶的健康生活，樂陶居蔡芳文營運長更重視退休後的環境安全與身心健康，於園區內規劃了「樂陶居（三芝館）」，並設有營養師、護理師等專業人員，為園區內住戶提供健康照護服務及精心設計的營養配餐，透過多元配套讓身、心、靈的照護無微不至。

日初不老莊園開啟「不老學堂」，廣邀住戶學習書法、製作茶杯、手工杯墊，組裝夜燈等活動課程，實現敦親睦鄰的生活態度。(圖/ 日勝生集團提供)

有別於普通養老院的居住感受，「日初不老莊園」打造完美生活藍圖，而且全區採用通用設計，全年齡層都能通行無阻，相信長輩也能預約理想未來，迎接酷老的第三人生，在活力下享受第二春。