疫情解封後出國潮爆發，營養師高敏敏提醒，搭飛機時要留意身體的不適感，尤其常見的「經濟艙症候群」，輕則腳脹、腳腫、頭昏腦脹、咳嗽、胸痛；嚴重可能導致血管阻塞，易有猝死風險。

高敏敏在臉書發文指出，經濟艙症候群又稱深部靜脈栓塞（Deep Venous Thrombosis），因長時間在狹窄空間缺乏活動，使靜脈血液回流受阻，造成血液稠度增加；當血栓到肺部易導致呼吸困難、胸痛，嚴重甚至會虛脫、猝死。老年人、有靜脈曲張病史、血栓病史、肥胖、孕婦都有較高的危險。

如何避免深部靜脈栓塞？高敏敏提出8點建議，首先是「多喝水」，人體血液中有70％是水分組成，身體會不斷排出水分，多喝水可促進身體血液循環，避免栓塞。

再來是「吃魚油」，適量攝取魚油可以保持血液暢通，尤其DPA幫助腦部及視力發育；EPA抗發炎、預防血栓、保護心血管。第3則是「維持充足睡眠」，搭飛機前一天要睡飽，減緩搭機的不適感。

第4「按時用餐」也很重要，依照當地時間用餐，維持餐餐均衡；第5「下飛機後曬太陽」，補充維生素D可以減緩焦慮症狀並活化體內免疫系統。

另外，高敏敏建議「限制酒精」，以紅酒為例，男性搭飛機時飲酒應少於220c.c、女性應少於110c.c；也要「限制咖啡因」，過量咖啡因會導致身體過於興奮，反而更加疲累，也會影響大腦中的腺苷受體以及刺激腎上腺分泌，引發焦慮、緊張。最後一點「勿過量飲食」，放慢用餐速度，8分飽即停。

高敏敏提醒，不是只有坐飛機才可能出現深部靜脈栓塞，長時間同一姿勢不動也容易發生，建議民眾不要長時間坐著不動，雙腳應常變換姿勢且勿翹腳。

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