臉書「爆料公社二館」近日有民眾貼文，內文寫下「老闆！很難賣厚」並附上一張店家門口滿是雞蛋的照片，引發網友熱議質疑囤蛋。(翻攝臉書「爆料公社二館」／吳建輝彰化傳真)

陳姓蛋商表示，有民眾質疑是不是過期，他也都現場打蛋給他們看，強調所有雞蛋都是新鮮的，沒有囤蛋。(吳建輝攝)

陳姓蛋商指出，他手下還有4家店在台中，彰化溪湖這邊算是倉儲，因為蛋源主要來自彰化，因為大家缺蛋買不到，因此才特別開門讓民眾買。(吳建輝攝)

臉書「爆料公社二館」近日有民眾貼文，內文寫下「老闆！很難賣厚」並附上一張店家門口滿是雞蛋的照片，引發網友熱議質疑囤蛋，有網友留言「有蛋也不行、沒蛋也不行」、「放給他爛」；而該店位在彰化溪湖，店家無奈表示，雞蛋是跟農場配合自產自銷，沒有囤蛋更沒哄抬價格，賣都不夠的怎麼囤。

該則貼文一出，吸引超過6000網友按讚，近800則留言，有網友留言說，「老闆蛋要臭了啦」，但也有網友認為，「是不是很多人都沒上菜市場買菜，這點蛋量有很多嗎？？」、「蛋行不賣蛋不然賣迫擊炮嗎？」、「下層蛋籃都空籃了還屯蛋」。

被PO網的陳姓蛋商無奈表示，賣蛋的店家不擺蛋不然要擺什麼，他說現在市場蛋價很亂，自己雖然有長期配合的農場，不過因為市場搶蛋價高者得，有時候他買不到，也必須跟同行調蛋。

陳姓蛋商指出，他手下還有4家店在台中，彰化溪湖這邊算是倉儲，因為蛋源主要來自彰化，因為大家缺蛋買不到，因此才特別開門讓民眾買，有民眾質疑是不是過期，他也都現場打蛋給他們看，強調所有雞蛋都是新鮮的，沒有囤蛋。

陳姓蛋商說，3、4年前一斤白蛋才28塊左右，盤商成本大概21、22塊，一斤大概賺7塊左右，不過現在盤價差不多45、46塊，但這種價格根本買不到，所以盤商成本70塊就賣77塊，成本80塊就賣87塊，也沒有賺更多啊。

陳姓蛋商強調，臉書照片已經造成他的困擾，這樣的數量算很少，最近很多客人質疑他的蛋是不是進口蛋，蛋我們是做零售不是批發，跟配合農場買抓庫存大約2天就賣完，沒有故意囤得很多，現在很多民眾誤解蛋商惡意囤蛋，賣都不夠的怎麼囤。