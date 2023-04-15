大陸商務部就台灣單方面貿易限制2455項商品進口展開貿易壁壘調查，經濟部長王美花日前面對「大陸是否可能展開報復」或「對我出口對岸金額衝擊多寡」等問題，竟都一問三不知。資深媒體人陳鳳馨直言，政府要創造兩岸緊張，就要想想大陸有各式各樣手法可以對付，難道事先沒有做過研究嗎？陳鳳馨強調，兩岸之間貿易如此密切，「這是一個我們能夠拋棄的市場嗎？」

陳鳳馨昨(14)日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，兩岸之間每年的進出口貿易狀況都不太一樣，過去兩年依台灣海關統計資料來看，是順差1000億美金，大陸那邊統計則是1500億美金，原則上將兩邊統計平均下，差不多1200億左右。陳鳳馨說無論對大陸出口多少，但對台灣來說意義在於，台灣對全世界貿易出超是500億美金，若沒有對大陸的1000億美元，就變逆差500億，影響非常的大。

陳鳳馨指出，現在最焦慮的是食品業者還有機械業者，因可替代性太高了。陳鳳馨進一步指出，大陸長期讓利給台灣，若政府要創造兩岸緊張，就要想想大陸有各式各樣手法能對付，且貿易壁壘調查是WTO本來就規定可以採取的動作，政府難道事先沒有做過研究嗎？陳鳳馨提及前陣子螺絲粉之亂，認為台灣若禁止對方這些食品，對方也能用對等待遇禁止我們的東西。陳鳳馨透露，食品加工業者之所以這麼緊張，因為清楚知道台灣大量出口到大陸的一些品項是有牽涉到飲食習慣，若外銷到美國、澳洲，光是飲食習慣就不符合。

「為什麼我們事先準備都沒有？」陳鳳馨直言，大陸已說要調查，王美花卻還可以一問三不知，這將對經貿活動產生多大衝擊、產業界會產生怎樣影響，很讓人驚恐。陳鳳馨強調，兩岸關係不好，就會發現大陸的牌遠比台灣多太多，不僅在外交上可以拉邦交國；在軍事安全上可以舉行環島演習；在經貿上可以把過去不對等變成對等，光這樣台灣就受不了，在大陸籌碼這麼多情況下，政府選擇挑釁卻沒有任何準備，陳鳳馨直呼憂心忡忡。

陳鳳馨說大陸進行貿易壁壘調查後可能採取的作為令人擔憂，在大的結構上，會不會從貿易順差變貿易逆差；至於小的結構部分，各產業受到衝擊多大、影響就業人口多少等，甚至是ECFA也恐是下階段問題。陳鳳馨重申，兩岸之間貿易如此密切，不只是因為大陸讓利或台灣有多厲害，而是兩者之間距離這麼近，在社會、文化等各方面都如此親近，「這是一個我們能夠拋棄的市場嗎？」