瑞銀財管CIO指出，貨幣環境緊縮或令美國和歐元區今年經濟增長接近零，這有所抵消中國等其他新興經濟體增長反彈的影響。雖然我們預計亞太地區貨幣平均升值的幅度不大，但部分的漲幅或達到中至高個位數。

除看升人民幣外，澳元也直接得益於中國對澳大利亞的大宗商品需求，加上澳大利亞四季度總體和核心截尾平均CPI分別同比大幅升至8.4%和6.9%，澳大利亞央行可能需要保持鷹派，從而對澳元提供支撐。

在疫情前，每年到訪泰國的約4,000萬名旅客中，有1,100萬人來自中國。此外，在油價和貨運費用回落的情況下，泰國的經常帳戶盈餘有望進一步改善，從而利好泰銖表現。

至於日圓，日本央行一直實施超寬鬆貨幣政策，不少投資者利用日元作為融資貨幣，但自去年11月以來情況已經轉變。隨著美國通脹降溫及日本央行意外將10年期國債收益率上限調高至0.5%，日元迅速攀升。由於日本通脹壓力不斷增加，10年期國債收益率上限在未來幾個月可能進一步上調至1%。鑒於美聯儲加息週期即將結束，我們預計日元在9月前走高至120。

亞洲中的新加坡元、新臺幣及韓元，由於有關地區與全球（特別是發達市場）的需求有較高相關性。相關地區經濟增長指標仍然疲軟，製造業採購經理指數在過去4-5個月保持在收縮區間，出口負增長進一步惡化至雙位數，瑞銀財管CIO估，這些週期性貨幣將會跑輸其他亞幣。