自指3年都在備戰立委！批李彥秀害黨內青年退黨 游淑慧氣炸怒轟「一句」：好錯愕...

國民黨台北市第四選區（南港、內湖區）初選，即將於17日開放領表登記。不過有意投入初選的立委游淑慧以及李彥秀已經隔空開火。針對李彥秀「準備3年」的說法，游淑慧14日受訪時也直言「為何當初不直接選2024？」並表示當初李偏偏要回頭選議員，讓黨內青年張煥霖遺憾退黨抗議，「現在又說其實一直在準備立委，那妳不是把去年投給妳的人當傻瓜？」

游淑慧14日上午陪同松信區立委初選參選人徐巧芯，一同參與台北母娘文化祭淨山活動。接受訪問時游淑慧被問到李彥秀說這三年來一直在調整一些立委的策略，「那我只問妳為何不直接選2024？這不是一個很奇怪的事嗎？」游淑慧說，從2020年至今3年來都支持李繼續選立委，但她偏偏要回來選議員，還讓一席本來可能當選的黨內青年張煥霖遺憾退黨抗議，「現在又說其實一直在準備立委，那妳不是把去年投給妳的人當傻瓜？」

游淑慧直言，李彥秀選完議員選議長，選不上議長又選立委，如果她覺得議員這個位子不是她想要的，那對於去年投給她，讓她成為全國最高票的3.7萬人真的很不公平。游淑慧說，政治這條路不要搞得全部的位子都要搞得翻雲覆雨，全部都要自己去掌握，我覺得這樣子不僅對黨內的其他人是不公平的，對於支持者、相信李彥秀的每一個人，而且是幾萬人來說真的是不太好。