一名男子日前拿外送餐點時，發現外送員不發一語且手狂抖，近看竟是離婚不到一年的前妻，怒酸對方「怎麼？小王不是很有錢嗎？不是開BMW嗎？不是嫌我幹萬年課長沒錢沒出息嗎？」後來又問對方拋下他與孩子離開，曾想過回來看孩子嗎，對方直接說「想他們幹嘛？」找了錢就轉身離開，讓他超傻眼。

「神奇了我的天！」該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前發現送餐的外送員看到他全程不發一語，拿餐時手還一直抖，他仔細一看原來外送員是離婚不到一年的前妻，他發文狠酸「怎麼？小王不是很有錢嗎？不是開BMW嗎？不是嫌我幹萬年課長沒錢沒出息嗎？」

該網友說前妻拋棄他與孩子，如今在當外送員，他一想到2個孩子快一年沒見到母親，忍不住提醒對方探視權一直都在，孩子也一直在等對方，對方沒回話，找了錢就轉身離開，他又大聲問對方都不會想孩子嗎，對方說「想他們幹嘛？」他崩潰發文提到「我感覺像被狠狠揍一拳，唉…沒胃口吃飯了。」

其他網友留言「外送員不知道那地址是前夫的嗎？唯一正解她是希望小孩來拿餐才會接這單」、「這種人無情無義就不用理她了」、「在你面前，裝無情裝狠心，看來她也沒臉見自己小孩」、「這媽媽有點狠心，一般都是女性放不下」也有網友說「怎麼？在你眼中外送員是很低賤的工作嗎？自食其力而已，比詐騙的好100萬倍吧？」