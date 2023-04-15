台南正統鹿耳門聖母廟與民政局合作辦聯誼，沒想到男生報名超踴躍，開放首日就逾200人報名，但女生卻只有30人。臉書粉專《台南式 Tainan Style》見狀大玩諧音梗，笑虧配對過程恐「男上加男」，吸引1.5萬人朝聖。不過，主辦方透露，目前女生報名人數也爆量，已暫停報名，通過審核者將收到民政局Email通知。

臉書粉專《台南式 Tainan Style》也發文玩諧音梗，鹿耳門聖母廟「勉為騎男（勉為其難）」的辦這個「男能可貴（難能可貴）」的活動，雖然配對過程「男上加男（難上加難）」、「男以言語（難以言語）」，不少人看到「左右為男（左右為難）」更是「面有男色（面有難色）」，不過參加過的男性皆「男以忘懷（難以忘懷）」。

粉專《台南式 Tainan Style》表示，台南月老廟的聯誼活動，男生報名人數爆量，期待現場的男性們可以發展出不錯的姻緣。

貼文吸引1.5萬人朝聖，不少網友留言回應，「男男也可以呀」、「女生才拜月老，男人的姻緣是靠財神，你各位別拜錯了」、「是一場Man Man聚到（面面俱到）的活動呢」、「發展出新的劇情故事」。

而廟方也透露，活動被網友們轉傳以後，目前女生的報名人數也順利往上衝了，目前已經停止報名，通過審核的人民政局將以Email通知錄取，並告知報到相關資訊。