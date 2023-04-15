39歲女歌手曲婉婷當年以一首〈我的歌聲裡〉走紅，9年前她當公務員的母親張明杰因涉嫌貪汙被捕，牽扯金額高達約3.5億人民幣，約15億台幣，一審遭判無期徒刑後，去年二審也維持相同判決，而曲婉婷的微博停在2021年，並分享一曲〈啞巴〉暗示心聲，最近網友發現曲婉婷名下2套房產疑被法拍，不知是否是因母親的官司影響。

曲婉婷的媽媽張明杰是公家機關官員，頭銜原本是哈爾濱市發改委副主任，2014年因涉嫌貪汙遭逮，當時檢方甚至建議處死刑，最後她因涉嫌貪汙、收賄、濫用職權三罪名被起訴，後來檢察院改以涉嫌濫用職權、收賄兩罪名起訴張明杰，不見刑責較重的貪汙罪，而先前一審判決出爐，法官判張明杰無期徒刑，去年黑龍江省高級人民法院二審維持原判，判處張明杰無期徒刑、終身剝奪政治權利，並沒收個人財產。

曲婉婷母親張明杰因貪汙案至今遭關9年。（圖／翻攝自曲婉婷Wanting微博）

而人在加拿大的曲婉婷，原本第一時間表示相信母親，也相信法律會還他們公道，2021年她則轉發阿姨，也就是張明杰姊姊的微博發文，暗示母親身陷冤案，「王克倫（原哈爾濱市檢查長現在被押）及他們的利益集團與哈法院達成了不讓張明杰取保出來，也不判決的『君子協定』，目的就是讓張明杰死在看守所，使張明杰案子自銷自滅，以此來掩蓋王克倫指意孫某等人非法取證和仲某的錯誤起訴的犯罪事實」。

曲婉婷房產疑似被法拍。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

近日，《極目新聞》報導，疑似曲婉婷名下、位於哈爾濱的兩套房產將被法拍，該房產均位於哈爾濱道里區沿江核心地段，起拍價約為208萬、242萬人民幣（約923、1074萬台幣），所有人雖然名叫曲婉婷，但不確定是否和女歌手曲婉婷為同一人，而曲婉婷目前也暫未回應。