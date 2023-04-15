在加油站上班的正妹小美，控告男同事在休息時間和她玩鬧時強拉她到廁所性侵。但法官審理時，發現小美的男友與其他員工就在廁所旁，小美被性侵過程約4分多鐘，對方沒有限制她行動，她也沒有呼救，甚至走出廁所也沒向男友反映，過程違背常理，因此認定罪證不足，判男員工無罪。

根據判決書，加油站女員工小美與一名男同事在員工休息區內打鬧，嬉鬧追逐，但是嬉鬧過程中，小美隔著褲子摸到男同事生殖器，還感覺到他下體有些勃起。

後來男同事就走向加油站的殘障廁所，在門口向小美招手示意，小美跟進去問男方要幹嘛，男方隨即將廁所門關上並上鎖。眼露凶光跟她說不要叫出聲音，妳的男友不會知道，於是開始掏出生殖器小聲叫小美替他口交，但是遭到小美拒絕。男方用時將她頭壓，但小美不斷抗拒，卻仍遭到男方在身後性侵，後來察覺到廁所外有人騎車靠近並亮著大燈，就趕緊將褲子穿上走出廁所。

但是法官調查時發現疑點重重，因為當時小美男友及其他同事就在廁所旁門外，小美應要有大聲呼救、拒絕或至少發出聲響，甚至伺機打開廁所門，尋求救援的行為。但是小美卻都說自己沒有嘗試，與常人急於離開危險情境之反應不同，且小美自稱口交結束後、男方又性侵她也沒有反應，與常情不合。

法官勘驗小美男有對話紀錄也發現，案發後當天小美男友雖然有質問被告「做這種事情不知羞恥？自己都沒做錯」、「自己都抑制不了自己，算什麼君子」等痛罵被告竟與女友發生性行為。但是男友卻沒質疑為何被告性侵?

法官認定，小美指控遭性侵的說詞前後不一，甚至違背常理，也無其他客觀積極證據足以補強指控，僅單一指述，無法認定被告涉犯強制性交犯行，因此判決無罪。