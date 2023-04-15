最美山林燈節閃耀國際！被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎，2023得獎名單揭曉，第3屆龍崎光節「空山祭：惡地伏流」，以藝術家兼策展人辛綺的「光洞」鐘乳石洞視覺為主軸，於全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪iF設計獎文化展覽類殊榮。

由台南市政府文化局主辦的「龍崎光節：空山祭」，以虎形山公園為基地，展出由藝術家與社區居民、生活環境互動交流、共創的裝置藝術作品。策展人陳雋中、辛綺希望透過藝術能量為台南人口數最少，高齡化嚴重的龍崎帶來源源不絕生命力，空山祭透過光影藝術深入議題，每年均吸引逾10萬人次參與。

今年的iF設計獎共有來自56個國家、地區，近1萬1000件參賽作品，台南此次獲獎的「光洞」鐘乳石洞的視覺為主軸，帶出缺水、疫情封鎖的等待議題，深入探究「活動被壓抑的時代，人們如何儲存能量，如伏流般醞釀新的生機」。

南市府文化局指出，「龍崎光節」是近年透過與在地藝術家合作，以文化節慶結合地方社群，開闢出別具特色的「藝文創生」之路，除持續提升展演內容，也致力於帶動地方發展，擴大活動效益。

文化局也預告，第5屆「龍崎光節」今年底也將攜手青年藝術團隊、在地社群及民間企業力量，打造夢幻山林祕境，並結合將於明年登場的台灣燈會、台南400等大型活動，點亮台南。