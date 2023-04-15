許多人都不希望自己變老後外貌變醜、漸漸沒吸引力，但有些人卻隨著年紀增加魅力依舊不減，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬兔、蛇、羊、雞的女人即使歲數不斷上升，還是充滿女人味，讓男人非常迷戀她們。

▍屬兔的女人

屬兔的女人天生長得甜美，個性溫柔體貼，很討人喜歡，身邊總是圍繞許多追求者，而且她們的魅力不會隨著年齡增加而減少，一直散發著女性的光輝。

▍屬蛇的女人

屬蛇的女人大多擁有嫵媚動人的容貌，充滿神秘感，除了外在打扮外，還會充實內在的智慧，內外兼具，讓男人都非常迷戀她們。

▍屬羊的女人

屬羊的女人心思細膩，且做事懂得拿捏分寸有著好脾氣，是賢妻良母的類型，異性緣很好，就算到了中年也不缺桃花。

▍屬雞的女人

屬雞的女人樂觀開朗，時常散發出高貴氣質，懂得穿衣打扮，搭配專屬自己的獨特風格，她們隨時保持對新鮮事物的好奇心，總是顯得精力充沛。