台北市士林、大同區民進黨立委初選越演越激烈，現任立委何志偉對上台北市議員王世堅，昨日王世堅在臉書發出一張支持者送的畫，是陳時中與導盲犬的畫作，並暗酸何志偉，強調自己不會把前衛福部長陳時中的畫作隨便丟在地上；不久後，陳時中也貼出相同畫作，被解讀支持王世堅。

何志偉今受訪表示，有來過何志偉立法院研究室，就知道走廊是藝術走廊，立法院調查報告也還他清白，當時的扭曲最傷心的是他，還有本土藝術家，因為畫作比較大，所以會放置在走廊展示，這樣被扭曲揶揄。

何志偉強調，凡走過必留下痕跡，應該比公共利益，哪個民意代表能替選區爭取，能夠看到問題解決問題才是重點。

何志偉也指出，選舉應該光明正大，堂堂正正，再次重申不打負面選戰；他暗指王世堅之前針對哏圖提告，但有些哏圖是去年和前年就已經出現了，把之前發生的事情潑在他身上，他心也好累。

針對陳時中貼出畫作，何志偉說，陳時中前部長一定有他的高度，這些傷痕都會傷到彼此的支持者，打正面選戰，有做事的人最想打正面選戰。

至於是否擔心自己會像「十一寇」和蕭美琴一樣傷痕累累；何志偉說，拿出的哏圖，去年就發現，超過1年才又丟到他身上，提告是政治動作，支持者都有智慧判斷，讓大家去做判斷。

他指出，蕭美琴被打到遍體麟傷，離開台北10年，此刻最能了解她當時的心情，都是蕭美琴經歷過，他的狀況更不同，科技更強，社群媒體都有影片伺候，已經5年，好辛苦。