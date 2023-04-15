中科二期擴建基地內的興農高爾夫球場，傳出國科會編列280億元將收購土地及地上物（含球證），興農公司日前發出聲明稿澄清，表示徵收案目前仍在法定程序審議中，如何補償仍無所知，更強調會保障會員權利。

聲明指出，邇來坊間媒體就本公司所屬台中高爾夫球場，因應中科擴建計畫擬徵收球場用地乙案，報導繪聲繪影，惟多屬傳聞，為免以訛訛，特此澄清，以正視聽。聲明提到徵收案目前仍在法定程序審議中，土地、地上物如何查估補償，本公司目前仍無所知，何來土地及含球證等地上物已編列280億元之說？

另因去年球場會員組成興農高爾夫球場會員權益促進會，外界認為興農與會員談判陷入僵局，興農公司澄清，徵收案既因尚未完成審議，故本公司並無依據進行協商，何來本公司與會員談判陷入僵局之說？

興農公司強調，爾後有關球場徵收事宜，非經本公司官網證實或發布之訊息，本公司均以傳聞視之，不再逐一說明，但就會員之應有權益仍會依法保障。