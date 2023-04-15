為防制自撞自摔交通事故，新北警加強取締違規。（新北市交通警察大隊提供）

新北市警方統計今年1月至3月交通事故當事人24小時內死亡共40件，其中自撞自摔事故計14件，又以機車自撞自摔死亡事故11件最多；主要肇事原因為酒後駕車、超速失控、未注意車前狀況、使用手持式電話分心，另外有天候及道路環境因素、防禦性駕駛觀念不足等，都是自撞自摔事故發生原因。為預防自撞自摔事故頻繁發生，新北警加強取締違規。

警方針對機車違規加強執法，據統計，今年1至3月機車違規以闖紅燈取締3萬7221件最高、其次逆向行駛3萬2081件、超速行駛3萬745件；另針對未戴安全帽部分，新北警自今年2月起實施專案取締，1至3月共取締1萬1807件，較去年同期增加6917件，提醒民眾確實配戴安全帽。

新北警列出預防機車自撞自摔方法：一、 騎乘機車不喝酒，減少因酒駕產生判斷力下降造成自摔。二、 隨時注意自身身體狀況，如有心血管疾病建議多利用大眾運輸工具。三、切勿超速，速度愈快撞擊力道愈大，煞車時盡量避免一次將煞車煞到底。四、機車白天開頭燈，讓前車知道後面有來車，後車也可保持安全距離。五、行駛於地磚、施工鐵板、人孔蓋或標線等，避免急催油門、急煞車或傾角過大導致打滑自摔。六、注意機車定期保養，注意輪胎胎紋，胎紋太淺會影響抓地力及與地面摩擦力。

此外，為減少行人事故發生，新北警自今年2月推動行人路權大執法，經統計，今年1至3月車輛不停讓行人取締6975件，較去年同期增加3860件；行人違規共計取締6118件，較去年同期增加1519件，行人事故今年1至3月共發生190件，較去年同期減少62件，下降逾2成，成效顯著。