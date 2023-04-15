台灣民意基金會15日發表「台灣人的政黨支持傾向」即時民調。（台灣民意基金會提供／游念育台北傳真）

台灣民意基金會15日發表「台灣人的政黨支持傾向」即時民調，訪問期間為9日至11日，結果發現，支持民進黨的為28.6％、國民黨25.9％、台灣民眾黨為1.8％、時代力量為1.9％、台灣基進黨0.8％，無特別支持政黨為25.2％；台灣民意基金會分析，與上個月相比，本月政黨支持最大亮點是國民黨強力回升8個百分點。

台灣民意基金會指出，民進黨支持度略減0.2個百分點，仍有2成9，維持第一大黨地位；國民黨支持度谷底反彈8個百分點，衝上2成6，坐穩第二大黨位置；民眾黨支持度沒有改變，仍以1成5位居第三大黨；時代力量下滑2.6個百分點，台灣基進黨也下滑2個百分點，雙雙遭遇比腰斬更嚴重的萎縮。

台灣民意基金會表示，尤其以國民黨支持度大起大落，蔚為奇觀，從 2022 九合一地方選舉後，5個月內，國民黨支持度經歷三上兩下，跌幅升幅都很大，本月又是一次V形谷底反彈，箇中原因為何？值得推敲。

台灣民意基金會分析，近期有3個可能因素，促成這次V形反彈，第一，馬英九大陸祭祖之行，引發兩岸高度關注，過程中的意外演出，包括大談中華民國，自稱總統，以及將中華人民共和國領土納入中華民國等動作，帶動一波專屬於中國國民黨的熱潮。

台灣民意基金會指出，第二，鴻海集團創辦人郭台銘正式宣佈爭取國民黨2024總統提名；第三，新北市長侯友宜近期參選2024總統態勢轉趨積極明朗；國民黨支持度大起大落，當然與2024總統與立委選舉的氣勢有關，4月的谷底反彈究竟能維持多久，值得觀察。